市場對於經濟衰退擔憂加劇，拖累全球股市持續下探，台股今（6日）再度崩殺363點、收在13985點，權值股台積電慘跌2.3%至435.5元。財信傳媒董事長謝金河表示，7月可能仍是殺戮戰場，5日美股開盤暴跌逾700點，台積電ADR狂瀉4%以上，不過轉機總在危機中浮現，美國使出渾身解數的暴力緊縮手段，最大的目的在對抗市場強烈的通膨預期。近期油價摜破100美元和大宗商品挫低，加上10年美債殖利率與恐慌指數也紛紛跌落，也許市場仍陷在驚恐中，但通膨正在降溫的路上。

謝金河在臉書發文指出，美股在美國獨立紀念日恢復交易首日，市場強烈預期美國經濟衰退，5日道瓊指數開盤大跌逾700點，台積電ADR下殺4%以上，大家心情涼半截，想想7月可能仍是殺戮戰場。

「不過轉機總在危機中浮現！」謝金河提到，這次美國使出渾身解數的暴力緊縮手段，最大的目的在對抗市場強烈的通膨預期。最近，美國經濟學者克魯曼說：股市崩盤是通膨降溫的必要手段。今天的金融市場逐漸出現這個效應。最大變化是油價，高盛預測油價會因為經濟衰退跌到一桶45美元，油價出現顯著回落，WTI跌破100美元，北海布蘭特原油幾乎跌1成。

除了油價下跌，天然氣也從9.32跌到5.469美元，更明顯的是農產品，小麥從1294跌到807美分，下跌37.8%，玉米、黃豆也下滑約3成。貴金屬跌得更重，鎳價曾出現一噸10萬美元的妖鎳行情，如今剩下21824美元，錫價掉了4成、銅、鋁價跌3成；黃金、白銀也出現大跌。

謝金河說，在經濟衰退預期心理下，美元指數跑到106.791，歐元、英鎊再創新低，而日圓面臨137，台幣則是30元保衞戰。比較令人放心的是美國10年公債殖利率從3.479降至2.78，恐慌指數從38.89下滑至27.54，也許市場仍陷在驚恐中，但通膨正在降溫的路上。