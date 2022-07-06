韓國造船廠DSME(大宇造船和海洋工程)6日宣布，將進入緊急營運模式，希望能安度各種難關。

包括在手訂單在內，全球第4大的造船廠DSME，因長期遭受大幅虧損、大漲成本、短缺人力，還有下游廠商罷工，外加俄烏戰爭取消的新船訂單等，種種不利公司經營的事項所困擾。

DSME表示，公司內所有高階主管目前都保持危機意識，不敢鬆懈並努力讓業績得以成長。同時，因重獲新訂單，也看到新希望。不過，下游承包商長久以來一直非法罷工實在很無奈。

位於韓國南部釜山下方，同時也是DSME造船大本營的巨濟市(Okpo)，其內的造船廠從6月2日開始就一直在罷工。參與抗議的工人要求加薪30%以及提出其它條件。另外，並占領一艘正在建造的新油輪，生產計劃整個被打亂。

2022迄今，DSME已拿到54.7億美元新船訂單，並實現年度目標89億美元的61.5%。造船訂單雖增加，但原物料成本飆升以及俄烏烏戰爭持續，DSME首季已虧損4700億韓元，年增約1.2倍。

計算到2022年3月底，債台高築的DSME負債權益比已經暴衝至5.47倍。韓國3大造船廠之一的DSME，股價6日大跌近1成，過去1年以來更是重挫至少4成以上。