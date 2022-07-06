挪威油氣公司工人取消了罷工活動，減緩了能源供應衝擊的擔憂；另外在亞馬遜同意入股子公司Grubhub之後，食品外送平台Just Eat Takeaway股價大漲，都推升了歐股在周三早盤的上揚。

周三泛歐Stoxx 600指數晨升7.54點或1.81%，為407.94點。然而歐股周二大跌2.11%，當時挪威油田工人剛發起罷工，加劇了市場對通膨的擔憂。

德國DAX指數在昨日狂跌3%之後，目前升1.4%。周三資料顯示，德國五月工廠訂單表現優於預期，並終止了連三個月下跌走勢。

零售股和旅遊休閒股分別上漲2.6%和2.2%，帶動大盤走高。

英國和荷蘭的食品外送平台Just Eat Takeaway大漲14.2%。亞馬遜同意入股美國子公司Grubhub，亞馬遜並同意對Prime用戶免費提供Grubhub服務一年。

法國汽車零件商佛吉亞(Faurecia)跌4.3%；巴克萊將該公司評級連降兩級，降至減持。