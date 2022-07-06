商研院CDRI今（6）日與台灣金融研訓院共同舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，雙方將就ESG永續轉型的人才培訓、辦理論壇與政策研究等進行合作，以協助實現「台灣2050淨零排放」目標，促進產業落實ESG永續轉型發展。

雙方未來的合作範圍與項目包括：1.提升金融業與商業服務業的「淨零碳排」意識與能力建構、2.ESG永續金融發展趨勢對服務業的挑戰與機會、3.金融支持ESG永續創新的商業模式、4.服務業ESG人才的培育等相關政策進行合作，以達到台灣2050年淨零轉型目標。

商研院董事長許添財指出，商研院為台灣國家級的商業服務業發展智庫，金研院則為推廣金融教育及研究、提升專業素質，以促成金融業務現代化的重要推手。雙方此次結盟合作，將共同促進我國產業落實ESG永續轉型，以達成台灣2050淨零碳排放目標。

許添財指出，服務業與金融相互間及共同面對ESG永續發展，均同樣深具挑戰與責任，也同時扮演著重要樞紐角色。做為研發服務金融發展的金研院與研發服務商業服務業的商研院，2個國家智庫的ESG永續轉型推動合作，必可發揮強大功能，更深具歷史性意義。

金融研訓院董事長吳中書則表示，商研院與金融研訓院作為政府在商業服務業與金融領域的兩大重要智庫，使命便是責無旁貸必須要發揮槓桿的功能，設定一連串的支點，讓ESG永續的推動能有事半功倍的加乘效果。

吳中書進一步指出，金融機構的ESG表現，僅是彙總其放款或投資對象的ESG表現，而透過與商研院合作互補，金研院負責金融機構端、商研院負責其他公司企業端，將會形成一個永續金融生態圈，帶動所有產業共同邁向永續發展之路。