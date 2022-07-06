晶圓代工廠聯電(2303)公布2022年6月自結合併營收248.25億元，月增1.61％、年增達43.2％，連9月改寫新高。使第二季合併營收720.55億元，季增達13.61％、年增達41.54％，連11季改寫新高。累計上半年合併營收1354.77億元、年增達38.24％，續創同期新高。

聯電先前預期第二季稼動率將維持滿載，晶圓出貨量季增4～5％、美元平均售價（ASP）季增3～4％，帶動毛利率提升至近45％。外資據此推估，聯電第二季營收將季增7～9％，若加計貶值因素有望季增逾10％，實際表現優於市場預期。

展望後市，聯電先前表示，雖然PC、筆電、智慧手機等特定應用需求轉弱，但車用、工業、網通、雲端運算等需求仍吃緊，預期總體需求狀況維持不變，維持今年晶圓代工業成長逾20％、聯電成長優於平均看法不變。

展望第三季，投顧法人指出亞洲客戶需求正在轉弱，但美國客戶需求持續轉強，預期將衝擊聯電第三季稼動率季減1～2個百分點，自第二季的101％過載降至99～100％的滿載，並認為第四季可能季減約6個百分點，下半年成長將停滯。

雖然客戶需求正在惡化，但投顧法人指出，聯電新生產設備為自行製造，下半年設備產能仍相當吃緊且難以增加，今年擴產計畫無法改變。預期明年產能將年增5～10％，2021～2024年產能年複合成長率（CAGR）為6％。

儘管需求狀況不穩定，但目前仍是設備供應商主導市場，投顧法人認為晶圓代工廠不會停止擴產，對明年上半年稼動率前景不甚樂觀，認為明年稼動率恐進一步下滑至84％。鑒於短期展望疲弱，下修下半年獲利預估、並下調明年成長展望15％。

雖然聯電目前股價本益比位於歷史區間低檔，但考量總體不確定性與庫存修正，投顧法人預期聯電2022～2024年獲利年複合成長率將衰退16％，將目標價自60元一舉下修至30元，並將評等自「增加持股」一舉調降至「降低持股」。