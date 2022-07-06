新北市主計處今公布6月份新北市消費者物價總指數為107.29，較上月106.88漲幅0.38％，較上年同月的104.00漲幅3.16％。

主計處表示，6月份物價較上月上漲，主因6月開始實施夏季用電費率，電費上漲幅度21.57％，且部分房東調升租押金使房租漲幅0.19％，加上水果受梅雨季節影響及端午節送禮需求增加而價格上揚，以及外食費因食材成本上漲而調高售價，上漲幅度分別為2.72％及0.26％所致；但成衣服飾折扣促銷，抵銷部分漲幅。

6月份物價較上年同月上漲，主因電費、油料費、外食費及房租分別較上年漲幅22.47％、7.76％、6.70％及2.06％，加上水產品、水果及肉類價格亦分別較上年漲幅9.29％、8.04％及5.79％所致。

若以每月消費支出約7萬元的家庭為例，就6月CPI年增率3.16％而言，在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，平均消費支出會較上年同月增加2214元；七大類中食物類因水產品、水果、肉類及外食費價格上漲而增加1075元，居住類因電費及房租上漲而增加693元，交通及通訊類因油料費上漲而增加267元。