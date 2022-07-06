降雨影響雲林縣口湖鄉生態養殖文蛤生長，收成僅三分之一。（觀樹教育基金會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉「成龍溼地鳥仔區生產班」，訴求不抽地下水生態養殖文蛤，吸引許多注重食安消費者，近日收成文蛤，產量僅以往的三分之一，主要原因在於日前連續降雨，導致水質鹽度變淡，影響文蛤生長，不過生產班還是堅持友善安全養殖，希望永續經營，打響口湖優質文蛤名氣。

觀樹教育基金會為友善土地，協助成龍溼地附近漁民進行「不抽地下水養殖」計畫，生產穩定後，由漁民組成「成龍溼地鳥仔區生產班」，最近漁民收成文蛤，發現有許多文蛤死亡、受損，原本4分半地漁塭可收1萬5000台斤，如今僅剩5000台斤，損失慘重。

生產班郭姓漁民表示，他以生態養殖方式養文蛤，過程不施藥，只能用一些自然資材，例如石灰可以調整酸鹹值、沸石粉可吸附有害的氨及硫化氫，但日前的雷陣雨與連續降雨，導致池水鹽度改變，雖緊急引水因應，但仍出現大量死亡情況，目前只能用人工挑選健康文蛤，藉由零售減少損失。

郭姓漁民說，原本盤商打算要整池收購，但因產量不夠，加上人工挑選文蛤要花費很多時間，盤商最後只買一部分，還好網路上已有一批忠實顧客，這幾天有接到一些訂單，不至於血本無歸。希望漁政單位日後能針對愈來愈極端的氣候，替漁民規畫因應方法。

觀樹教育基金會指出，基金會除協助漁民進行「不抽地下水養殖」，還有高鹽度養殖與生態養殖，高鹽度養殖的文蛤生長較慢，但肉質更佳；生態養殖與虱目魚、變身苦、白蝦混養，藉由生物鏈讓文蛤更健康，目前最困擾漁民的就是氣候問題，須設法加以克服，才能讓優質水產永續經營下去。