台股6日再度重挫363.69點，終場跌破萬四大關，收在13,985.51點，創19個月來波段低點。國泰投信董事長張錫6日指出，現在許多強勢股補跌、許多股甚至超跌，法人紛停損、散戶紛斷頭，是很明顯的末跌段現象。他點出：通膨已開始降，基本面可望好轉，加上台股超跌、本益比來到十倍，「現在不買年底會後悔」。

張錫分析，近期台股下跌原因有三，包括外資賣超、除息行情失利、融資斷頭多殺多，造成信心崩潰。「台股目前已是超跌、進入末跌段」，且美股開始打底了，近期有機會出現底部訊號。他指出，近期法人面臨20％停損線、散戶融資斷頭賣壓湧線，都是末跌段的現象，台股目前本益比僅十倍，遠低於過去20年平均本益比的17倍，現在已「超跌」，合理本益比應在15倍。

國泰投信統計，台股連日重挫後融資斷頭賣壓湧現，上市融資維持率下探至140％左右，創近一年新低，過往當融資維持率跌落130至150％以下時，指數通常亦來到低點附近，台股籌碼面在融資減少下有利趨於穩定，因此此刻投資人毋須過度恐慌

張錫認為，目前股市大致已反映景氣衰退邊緣的預期，但實際上種種跡象顯示沒有那麼悲觀。近期原物料價格開始修正，像是小麥崩跌、油價也開始修正，原物料指數7月5日跌幅就達4.6％，通膨開始下來，美股已開始打底。

就台股基本面來看，還是非常好，雖然部分產業有庫存調整現象，但旺季並未消失，只是遞延到第4季。對於近期半導體傳出砍單消息，「跌有利空」不是壞事，相關公司產能還是滿載；以晶圓代工來說，對先進製程的台積電第3季營運依然樂觀。至於部分外資擔心台積電明年業績無法成長，他認為，以資本支出推測，還是會成長。