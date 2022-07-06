裕電能源旗下「YES!來電」與「華貿電機」聯手推出「智慧型匯流排充電系統」，首站已於松山文創園區的臺北文創大樓停車場完成，未來除了商場、百貨公司、商辦大樓及其他公共停車場都可循例適用施作，除了降低充電樁建置難度，更加提升整體環境電動車使用友善度。

裕電能源表示，「智慧型匯流排電動車充電系統」的設計概念主要為了解決停車場單一場域大規模建置充電樁需求，整套裝置結合高導電率礦石匯流排（Busway）、PLC（Power Line Communication）電力線網路橋接器及智慧型分電箱PIU（Plug-in Unit），其中「高導電率礦石匯流排」以幹線形式設計，能有效改善壓降問題並解決傳統纜線複雜又不美觀的問題，除了讓整體視覺更顯簡潔美觀，同時還具有支援熱插拔、可擴充性等特點。案場目前可容納400安培電流，低壓供電最大可擴充至800安培，更加方便未來新增充電樁或位置改裝，降低安裝成本與時間。

此外，受惠於系統能以模塊式拆卸替換，可快速排除緊急故障狀況，訊號傳輸也可透過匯流排連接遠端或現場充電管理系統，進行電力監控或充電狀況監測。同時為了全面應用各種室內外場域，匯流排系統已具備IP68/IP69最高等級防水防塵、耐腐蝕、抗UV、防鹽害、防蟲害、防火、耐燃、自熄及抗延燒等安全保護規格，讓場域主與車主安心充電。

裕電能源表示，臺北文創大樓停車場的YES!來電充電站耗時近半年完成，一方面華貿電機在管線領域已累積長久經驗，能有效解決充電樁整體建置線路規劃，現場設置有2座DC直流快充及3座AC交流充電，成為全台首座應用「智慧型匯流排電動車充電系統」建置的充電站，可做為日後大規模場域建置充電樁參考示範點。