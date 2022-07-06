43歲女星陳喬恩有「偶像劇女王」之稱，出道超過20年的她累積不少影視作品皆創下收視佳績，在兩岸三地擁有超高人氣。近日由她主演的新劇《遇見·璀璨的你》在大陸上架熱播，不料劇中配音卻引發網友熱烈討論，許多網友認為陳喬恩的原聲配音表現不佳，遭批「聲音和臉對不上」，很像是在「讀課文」，容易讓人出戲。面對外界抨擊，陳喬恩5日也在社群平台發聲，表示因為她配音的經驗不足，「自己這次的配音確實有待加強。」

陳喬恩在新劇《遇見·璀璨的你》中飾演金牌經紀人獨孤若男，與大陸男星金瀚搭檔，兩人開啟一段火花四射的職場愛情故事。該劇播出後雖然吸引許多忠實觀眾收看，然而同時卻也有不少網友留言反應，直言陳喬恩在劇中的原聲配音過於生硬，狀態不穩讓人出戲，白白浪費了精湛演技，還有人說她就像一台「沒有感情的讀台詞機器。」對此，陳喬恩昨天（5日）深夜在個人IG上傳限時動態，坦承自己在新劇的配音表現確實有待加強。

陳喬恩深夜發限動回應網友批評，承認自己的配音有待加強。（圖／翻攝自iam_joechen IG）

陳喬恩坦言，由於自己配音經驗不足，而且也沒有找到合適、專業的老師來指導配音時的情緒，加上她又是一個非常臨場發揮表演的演員，所以常有神來一筆的演出，才導致她後期配音時「寄己妹寄己（自己配自己）都抓不太到」。

陳喬恩新劇《遇見·璀璨的你》在大陸熱播中。（圖／翻攝自電視劇遇見璀璨的你 微博）

對於網友的批評聲浪，她表示，很遺憾親自配音沒有為角色「若男」加分，她學到經驗也學到教訓，並強調無論如何結果都是演員本身要去面對的。最後，陳喬恩也感謝大家對她的包容，更承諾：「我一定會在配音裡多多學習。」