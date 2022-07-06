炎炎夏日，民眾吃熱燙食物的慾望難免降低，火鍋業者出奇招搶客，不只冷氣開得強，就連自助吧品項也暗自較勁，好比人氣品牌冰品吃到飽，或是融入當季水果推創意甜品、沾醬等；另有暑假或新門市開幕優惠，包含免費換海鮮，大分量肉盤促銷價等。近來用電、食材價格攀升，業者多採自行吸收，就怕失去平價優勢模糊餐廳定位。
以石頭火鍋湯底聞名的築間，主打消費者內用可無限嘗知名品牌冰品，像是明治、明果等，口味多元滿足消費者喜好，近來積極拓點的築間，7月先後在桃園車站商圈、新莊副都心、台中益民一中商圈開店，消費者至8月31日前，憑券到新門市可免費換肉盤、海鮮。業者指去年疫情影響無法內用，今年吃鍋人數踴躍，「同期業績成長5成。」
錢都至31日前推「迷芒季」，內用可暢享芒果霜淇淋、芒果風味沾醬、楊枝甘露，另為搶攻暑假商機，開賣16盎司大分量「大口食肉鍋」，只要399元，業績可望上升1至2成。歡慶6日首度插旗桃園，至新門市消費限時享7折。由於品牌今年1月才調漲，面對近期物價上漲議題，業者坦言「沒有打算再漲」，會繼續以平價鍋物擄獲顧客的心。
尬鍋靠著「蔬菜吧」無限吃及親民價格深受年輕世代喜愛，即起至8月31日消費兩次以上可獲點數，不只能折現金還可參加抽獎，有機會帶走百元折價券。業者直言「台灣人吃鍋不分季節，暑假恰好是聚餐旺季」，盼藉由活動替顧客守荷包。是否跟進凍漲？品牌則低調不透露。
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