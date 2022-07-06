台股今（6）日摜破萬四大關，證交所再次提醒投資人關注基本面，除了強調今年前5月上市公司營收年增9.4％之外，也首度公布到6月底止，台股殖利率衝高至4.93％，直逼5％，在全球名列前段班。

受到全球通膨居高不下、貨幣政策緊縮、俄烏戰爭遲未結束等國際因素影響，投資人擔心經濟恐陷入衰退，台股近期走勢震盪。證交所提醒，長期展望應著重在基本面，近期台股波動雖大，但上市公司體質相對穩健，ESG表現優異，投資人切勿過度恐慌。

證交所指出，近幾年疫情、戰爭、供應鏈瓶頸等衝擊下，上市公司展現堅毅韌性，積極調配產能與通路，化危機為商機，今年前5月營收較去年同期成長9.4％，且上市公司配息意願高，6月台股殖利率高達4.93％，在全球名列前段班。

證交所強調，此外，我國推動公司治理以來，藉由公司治理法制化已建立相關制度，並透過各階段公司治理藍圖、公司治理評鑑指標及宣導活動等，健全上市公司之公司治理，整體市場體質良好並獲得國際肯定。

因此，為提升投資人對上市公司基本面之瞭解，證交所將積極籌辦下半年主題式業績發表會及財務業務說明會，並規劃邀請產學專家進行專題演講，以聚焦各主題產業發展趨勢及競爭優勢，強化投資人對產業熟悉度。

同時，證交所亦將密切關注國際局勢對市場影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。