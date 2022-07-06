國際物流業者中菲行（5609）6月營收36.84億元，月減4.7％、年增25.3％；累計上半年營收230.19億元，年增50.5％。法人研判，主要反映大陸封控影響出貨、歐美通膨影響需求等干擾，海、空運的貨量、運價走軟。

中菲行6月營收組成，空運營收20.49億元，月減8.4％、年增32.8％，營收占比55.6％；海運營收14.9億元，月減3.5％、年增15.8％，營收占比40.4％；合同物流營收1.45億元，年增1.7％，營收占比4％。

累計上半年，空運營收125.28億元、年增52.1％，營收占比54.4％，海運收入96.91億元、年增51.3％，營收占比42.1％，合同物流營收8億元、年增23.4％，營收占比3.5％。

中菲行為強化綠色供應鏈，首次獲得美國物流媒體Inbound Logistics肯定為年度綠色供應鏈合作夥伴「G75：Green Supply Chain Partners 2022」。近期，大陸子公司也通過ISO 14001及ISO 45001雙重國際認證。

中菲行也積極研發商業智慧科技，利用物聯網（IoT）、機器學習、人工智慧（AI）等，整合移動裝置的智慧應用，成功在企業既有資源回收與節約用水計畫之外，讓全球供應鏈有效共享節能減碳的永續目標。