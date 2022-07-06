新北市淡水區李姓民眾住家陽台近日夜間常出現怪異聲響，察看竟是鼬獾闖進陽台找食物，致電動保處求助，由於農委會防檢局監測狂犬病陽性案例動物包括鼬獾、錢鼠、白鼻心及黃喉貂等，新北市動保處建議，面對野生動物應注意「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，讓鼬獾自由活動後離開。

李姓民眾表示，近來半夜時家中陽台總會出現悉悉簌簌的聲音，愛犬麻吉也不停地對著陽台吠叫，起初以為有小偷闖空門非常害怕，直到鼓起勇氣到陽台打開燈一看，發現是1隻鼬獾闖進家中陽台覓食。

動保處了解後向李民說明，野生動物是自然生態中的一環，面對野生動物應掌握「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，經觀察鼬獾的活動力良好，建議讓鼬獾自由活動後離開。

動保處表示，狂犬病目前為法定傳染病，也是人畜共通傳染病，一旦感染發病後，死亡率接近100％，請民眾到野外活動時，務必提高警覺勿接觸野生動物，且每年需帶自家毛寶貝前往動物醫院施打狂犬病疫苗。在動物醫院比較稀少行政區，動保處也持續與各區公所合作，安排巡迴行程辦理偏鄉狂犬病預防注射服務。