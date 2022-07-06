OWNDAYS找來盧廣仲演繹多款富潮流感又耐用眼鏡。（OWNDAYS提供）

最近民眾可能很常看見一支廣告，就是歌手盧廣仲替OWNDAYS代言，並且不斷唱著重複店家台詞的洗腦曲。細數一下，OWNDAYS已進軍台灣8年，今年7月全台門市將突破60家門市，從去年開始就積極進軍東部地區，版圖可說是越做越大。為慶祝60家門市展店目標達成，OWNDAYS舉辦粉絲抽獎回饋活動，即起至17日，戴上任一款式OWNDAYS眼鏡上傳IG就可參加抽獎並有機會獲得免費眼鏡。

OWNDAYS強調日系品牌結合在地化服務，今年持續邀請到活躍於戲劇與華語樂壇人氣男歌手 - 盧廣仲，擔任OWNDAYS品牌代言人，充分展現台灣最適合戴眼鏡的藝人形象以及日系氣質。在 MV廣告的演出中，盧廣仲也藉由不同場景的轉換，傳達出OWNDAYS眼鏡豐富與多樣性的商品特色。

主打款包含高彈力特殊材質「Ultem」所設計而成的「AIR Ultem」系列。使用於太空船、飛機零件上的Ultem追求輕薄度，踩壓碰撞也不易壞損。盧廣仲最喜歡的SNAP 眼鏡系列，只需一秒即可於近視眼鏡與墨鏡之間轉換，一副專用鏡框即搭配1個專屬的SNAP LENS，吸附式磁鐵設計讓替換更加簡單方便。

「Memory Metal」系列使用鎳鈦製造而成的「Ni-Ti合金」種類，擁有極度彎折也可恢復原狀的高彈力、高耐久及高復原力。鏡框表面使用最新「Ion Plating」加工技術，可防止鍍層剝落及刮傷，也可防止金屬過敏達到保護效果。