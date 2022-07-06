經修復後，尿尿小童不僅恢復本色，也找回當年輕盈模樣。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

尿尿小童在不同年代有著不同膚色，從古銅色、青銅色、白色到綠色，圖為修復前綠色小童樣貌。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

修復團隊出動醫療手術刀、針筒等多項醫療工具，歷經10道工序，才讓尿尿小童恢復本色。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

百年歷史嘉義公園改善工程進入倒數尾聲，受各界矚目的尿尿小童，經修復後已恢復昔日樣貌，今第1代、第2代修復團隊到場解說修復過程，各界才知道尿尿小童成功「鏟肉」2公斤，是出動醫療手術刀、針筒等多項醫療工具，歷經10道工序，才讓尿尿小童不僅恢復本色，也找回當年輕盈模樣。

嘉義公園尿尿小童是許多市民小時候的共同的回憶，根據西元1939年日據時代1張歷史老照片佐證，嘉義公園尿尿小童距今至少已經83歲，而高齡的尿尿小童在不同年代卻有著不同膚色，從古銅色、青銅色、白色到綠色，不同年代的市民有不同的見證，今市府建設處邀請第1代和第2代修復團隊到嘉義公園巡視尿尿小童，分享、訴說修復過程，共同見證歷史一刻。

修復師張志鵬表示，由於是戶外修復，需面臨天候變化諸多挑戰，再加上塗層屬化學性頑固材質，增加不少修復困難度，修復工序也較為繁複，包括修復前後的照片紀錄、漆層厚度研究、移除塗層、細部殘漆處理、染色前處理、染色工序、缺損處填補處理、保護漆施作及保護蠟施作等，就有將近10道工序。

張志鵬說，過程中動用醫療手術刀、針筒、刮刀、電動及氣動工具等工具，仔細、逐步地將7、8層的塗層移除，其中最厚塗層約4、5公分，清晰可見紅、白及綠色「三層肉」，算起來移除塗層總重量達2公斤，張志鵬笑說，尿尿小童「鏟肉」成功，恢復銅本色，要特別感謝第1代修復團隊，前雲林工專校長張天津、老師廖明通提供寶貴資訊。

張天津表示，1986年，尿尿小童因噴水系統阻塞，水壓把雕像沿焊接處撐裂開，由他帶領團隊進行修復，當時尿尿小童還是古銅本色，漆層皆為後來維修團隊所施作的，非雕像本身所有。

雲科大文資維護系修復專家，教授泰納沃克表示，作為修復師，不是把前人修復的痕跡抹除，也不是要把原本鑄造的痕跡抹除，只是把表面附著物移除，回復雕塑藝術家想呈現給大家的視覺感受。

市府建設處長田長沛說，尿尿小童因「年事已高」有所損傷，在不同年代被施予不同顏色油漆、補土的塗層修復，在此次嘉義公園改善工程中，特地委託專家學者進行研究調查，建議將尿尿小童修復回原來的古銅色樣貌，今年初委託雲科大文資維護系修復修復專家泰納沃克及修復師張志鵬，進行1個多月用心、細心修復，已修復回嘉義在地人記憶中的樣貌。