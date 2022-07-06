中國外交部發言人趙立堅6日主持例行記者會。趙立堅表示，今天上午中國-加勒比發展中心舉行揭牌儀式，山東省委書記李干傑、外交部副部長謝鋒、加勒比國家駐華使節等通過線上、線下方式出席。中國-加勒比發展中心的成立，是中加推動落實聯合國2030年可持續發展議程，踐行全球發展倡議的生動實踐。該中心將聚焦發展問題，大力開展高標準、可持續、惠民生的合作專案，助力加方發展，造福加勒比人民。

趙立堅指出，2021年9月，大陸國家主席習近平在第七十六屆聯合國大會提出全球發展倡議，呼籲國際社會推動落實聯合國2030年可持續發展議程，得到包括加勒比國家在內的國際社會的熱烈回應和積極支持。為加強中國同加勒比國家發展合作，國務委員兼外長王毅在同年12月舉行的中國-拉共體論壇第三屆部長會議上宣布設立中國-加勒比發展中心。

趙立堅指出，中國和加勒比國家是志同道合的好朋友、好夥伴、好兄弟。習近平2013年訪問加勒比以來，增加全面合作夥伴關係持續深化。今年恰逢中加開啟外交關係50周年，雙方前途命運前所未有地緊密相連。中方願繼續同加方一道，共同建設好中國-加勒比發展中心，打造更加緊密的中加命運共同體。