民進黨新竹市長參選人沈慧虹6日走市場掃街，發揮親和力向民眾懇託，掃街完再參加有半世紀歷史的新弘觀毛線行改裝開幕茶會，二代老闆娘張玉玲也送上特別編織的小紅帽，希望沈慧虹努力打拚，讓新竹一定紅。

正式投入選戰第3天，沈慧虹一大早至中央市場掃街拜票，她表示，非常感謝市場婆婆媽媽向她熱情比讚，她是在田裡種青椒、韭菜長大的小孩，菜市場也可以說是她的專業，掃街拜票途中，攤商老闆向沈慧虹當場出考題，她也一眼認出是破布子，還分享料理撇步，讓老闆大讚「沈慧虹、有智慧！」

沈慧虹表示，她未來會繼續用雙腳，走遍新竹，爭取更多市民支持，延續幸福，就讓專業的沈慧虹來。

新弘觀毛線行老闆娘張玉玲表示，新弘觀毛線開業至今已超過50年，原本的老闆娘是她婆婆，退休後將店面交給她，她也特別感謝她的媽媽，因為媽媽她才愛上編織，最後還嫁到毛線行。

她說，毛線店賣的不是毛線，是溫暖，老店改裝後再出發，希望能繼續帶給顧客溫暖的感受。

沈慧虹指出，中央市場、中央商場、西門市場過去因為舶來品、布莊，在南桃園、新竹市頗具盛名，現在不只是長輩會來，也是年輕人的約會勝地。

市府日前補助中央商場2樓裝冷氣、加設備、修漏水，讓來逛市場的民眾不會受傷。未來她當選市長，將在過去的市府建設上持續優化，包括排水、氣味等整體環境再進化，讓大家來逛毛線行美美的，逛豬肉攤也是美美的，她也特別感謝中央形象商圈發展促進會理事長呂玉祥，為自己出生的地方打拚，她未來一定會為中央商場做更多。

針對今晚即將首發米粉場「慧虹開講」，沈慧虹表示，將秉持民進黨飲水思源的精神，首場將從東區水源里開始，與民眾面對面彎下腰，聽見市民心聲，與民眾共同凝聚城市願景。