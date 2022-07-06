南崁高中合球隊隊員靠著速度與技巧，彌補身高劣勢，成功奪下第3名的佳績。（南崁高中提供／陳夢茹桃園傳真）

南崁高中合球隊隊員靠著速度與技巧，彌補身高劣勢，成功奪下第3名的佳績。（南崁高中提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市南崁高中合球隊今年獲國家代表權，前往荷蘭參加U17世界合球錦標賽。校長陳家祥指出，台灣球員對上有身高優勢的歐洲球員，壓力真的不小，加上疫情攪局使得訓練時間大幅減少，但靠著平日加強訓練的速度及技巧，還是能在歐洲球員手下搶分，成功奪下世界第3名的佳績。

南崁高中合球隊自2004年成立，在多年積極培育選手下，已然成為國內外賽事的常勝軍，在111年度全國協會盃合球錦標賽U17選拔組賽事中，終場發揮團隊默契，投下關鍵絕殺球，力克強敵萬芳高中，以13比12取得冠軍、獲得中華代表權前往荷蘭參賽。

「贏得比賽真的不容易！」南崁高中校長陳家祥直呼，歐洲國家例如荷蘭、比利時跟捷克的選手都人高馬大，身高優勢很容易拿到球權，反觀台灣的選手身高偏矮，相較之下就處於劣勢，不過透過精實的訓練加強速度與技巧，也能在歐洲球員手下搶分，不負眾望獲得第3名。

陳家祥說，這群高一的學生首次參加U17世界合球錦標賽就有優異的表現，在與德國、匈牙利、斯洛伐克的比賽中都創下紀錄，高分帶走3連勝，5日與強敵捷克對戰的季軍賽中，更克服與歐洲強隊的身高差距，展現球場上絕佳的團隊合作，以21比12奪下世界第3名的殊榮，前途無可限量，且對未來升學有很大的助益。

陳家祥另也談及，其實在籌措經費時有遇到難題，1名選手旅費約9萬元，面對龐大的旅費，許多選手的家庭根本無力負擔，感謝家長會及扶輪社全力奔走募款，加上各界的善心支持下，讓選手自付3萬元即可順利出國比賽、為國爭光。