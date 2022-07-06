新竹市長林智堅涉及中華大學與台大國發所碩士論文抄襲風波，由於兩份論文都在國家圖書館碩博士論文網公告，但其中台大國發所的碩論並沒有提供紙本下載，外界好奇國圖將如何善後？國圖回應，此起爭端與館方無關，後續仍配合學校依照《學位授予法》進行處理。

對於林智堅的台大國發所碩士論文沒有開放紙本下載，國圖表示，關於林智堅市長的兩本碩士論文，均有紙本館藏，如有需要可到館調閱。其中一本《以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度》已獲授權，可下載電子版。而《三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響以2014新竹市長選舉為》，則未獲得作者授權，故未提供電子版本下載。

由於兩份論文皆涉嫌抄襲，外界好奇國圖將如何善後？甚至是否會下架論文？國圖說明，此部分與本館無關，若有論文認定之相關問題，依照《學位授予法》權責單位為原授予學位之學校進行處理後，再通知國圖作後續處置。

對於近來屢屢傳出論文抄襲情況，未來在收錄為館藏時，是否會加強把關？國圖提到，博碩士學位論文之送存圖書館，本館僅為典藏單位，若有論文相關問題仍應依《學位授予法》由該畢業生所屬學校進行後續處理。