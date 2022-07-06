【愛傳媒特約記者吳思賢報導】綠色的「人行專用道」越來越普遍，這幾年在全台各地推廣，大台北地區更是常見。有民眾提供指出，新北市很多綠色人行道都被汽機車攻佔，形同虛設。
綠色的行人專用道理論上是隔絕汽車道路，隔出了一條安全的通道。先前有調查指出，台北市的人行道交通事故在2019年下降近7成，就是因為有綠色的人行專用道。
新北市政府交通局從2012年起依據交通部頒佈〈道路交通標誌標線號誌設置規則〉第174條之3人行道標線的劃設方式，以綠色鋪面加「人行道」標字，劃設多處標線型人行道，當時最長的綠色人行道位於中和區民安路，約500公尺長。
從民眾提供的照片可以看出，在新北市板橋區的這條道路，雖然有綠色人行道，但是在短短的5公尺，就停了兩輛汽車與四輛機車，用路人根本無法通過。依照交通規則，綠色人行道屬於「人行專用道」，如果汽、機車違停，可以開罰新台幣600〜1200元。
民眾提供的照片位置是在新北市板橋區大觀路，旁邊就是國立台灣藝術大學與大觀國民小學。
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