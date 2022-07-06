失聯移工小莉及兒子，已經在移民署的協助下，返回印尼團聚。（移民署基隆市專勤隊提供／張志康基隆傳真）

內政部移民署持續受理未涉刑事案件的失聯移工自行到案，以柔性手段協助他們儘速返鄉。日前移民署北區事務大隊基隆市專勤隊有一名印尼籍失聯移工小莉（化名）自行到案，小莉表示自己在台灣還有失散多年的小孩，希望能一起返國。專勤隊幾經查訪找到移工親子，並協助母子團聚返回印尼。

移民署基隆市專勤隊指出，小莉在台灣工作時懷孕早產，因無法支付龐大醫藥費，便不辭而別，轉而四處打零工維生。而小莉產下的孩子，則由地方政府社政機構將其安置於寄養家庭。

小莉日前向移民署基隆市專勤隊到案時，才表示她還有個孩子留在台灣，經專勤隊查詢移民署建置之新生兒通報管理系統並主動聯繫社政單位後，發現其子的消息，並在社福中心見面，小莉一眼就認出現年已6歲的親生兒子亞亞，母子二人相擁而泣，小莉對兒子亞亞感到深深歉意，並感謝移民署及社政單位對孩子的安排，更感激寄養家庭對孩子的照顧，讓亞亞能夠平安健康長大。

後續經基隆市服務站裁罰，由基隆市專勤隊協助辦理旅行文件，母子二人現已順利返回印尼與家鄉的外婆團聚。

移民署表示，持續受理未涉刑事案件的失聯移工自行到案，以柔性手段協助他們儘速返鄉，減少失聯移工滯臺人數，基隆市專勤隊除持續加強非法外來人口查緝工作外，在111年上半年已受理453人自行到案，並協助辦理旅行文件，加速返鄉期程。

基隆市專勤隊表示，合法移工在臺懷孕，依勞動部相關規定，相關工作權益仍應受保障，如因此產生勞資爭議或轉換雇主問題，可向勞動部尋求協助。生產完畢，小孩可依合法工作居留的父母在臺居留，切勿像小莉選擇直接失聯，失去合法身分保障，又喪失寶貴的天倫之樂。