俄羅斯蘇（Su）-57隱形戰機

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）說，供5代戰機蘇（Su）-57使用的空對空「隱形戰機殺手」飛彈可望年內測試完成。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）6日引述俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，這款飛彈是由信號旗設計局（Vympel Design Bureau）所研發設計。蕭依古說，預定年底首批量產的這款飛彈將交付空軍。

新武器將提高戰機在空中對峙情況下的戰鬥效能，並增加打擊小型隱形飛行器等空中目標的射程。

雖然信號旗國家機械製造設計局（Vympel State Machine-building Design Bureau）2019年11月18日舉行生產設施升級儀式，公開了這款供Su-57使用的空對空飛彈，可是至今它的名稱和性能規格仍是秘密。

據專家說，它是根據中程R-77系列飛彈發展而來，似乎遠比該家族系列所有的成員都短。而R-77是空對空飛彈，據信是Su-57的主要武器。

這款新飛彈的直徑和標準R-77差不多，但也可能更寬。此外，它雖然大致和R-77一樣，有4個栅格翼（grid-fin）設計，但仍有些實質的差異。而廣泛預料，新飛彈會像R-77的衍生型般，有被動雷達歸向和紅外線尋標器。