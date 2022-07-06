缺少利多挹注，加上鋼鐵、造船以及金融族群下跌影響，韓股6日走低，並創20個月新低，收2,292.01點，大跌49.77點或2.13%。同時，韓元還是走弱，並貶至13年低點，外資也賣超3138億韓元。

根據韓國官方資料，由於全球對液化天然氣LNG船還有貨櫃輪等，一些造價較高的新船需求不斷增加下，在2022上半年已打敗中國大陸，並重新奪回造船總噸數最大國家的殊榮，約占全球新造船比例45.5%。

不過，相關類股並沒有因此被激勵。像是，韓國造船和海洋工程下跌8.57%，浦項鋼鐵也跌3.56%。其它像是現代汽車跌2.82%，KB金融也跌3.49%左右。至於科技類股漲跌不一，三星電子跌1.4%，SK海力士跌0.43%，網路業務平台業者Naver漲0.21%，Kakao也漲2.08%。

韓元兌一美元匯價在1,306.4附近，韓元貶6.1元，創2009年7月13日以來最低。13年前的韓元匯價，曾貶至1,315兌換一美元。