為幫農民去化次級果，官田區農會每年提供代烘芒果乾服務。（官田區農會提供／張毓翎台南傳真）

台南芒果今年減產，以今天官田渡頭芒果集貨市場的批發價為例，次級果價格漲幅達1倍之多。（官田區農會提供／張毓翎台南傳真）

台南是芒果的大本營，生產過程中出現的次級果，不少農民會將它製成果乾，避免打壞市場價格，也能增加其附加價值，而為幫農民去化次級果，官田區農會每年提供代烘芒果乾服務，不過今年產量大減，就連次級果的批發價也翻倍漲，不僅往年農民排隊等烘芒果乾的景象不復見，芒果乾烘製場的開工時程也跟著延後。

官田區農會總幹事林定億指出，官田是台南芒果的主產地之一，今年氣候因素，大量芒果未能結果，每年7到8月為芒果收成期，官田剛進入產季，觀察目前產量僅原有的3至4成，使得價格水漲船高，以今天官田渡頭芒果集貨市場的批發價為例，次級果每台斤23至25元，相較去年同期每台斤11至12元，漲了1倍之多。

為確保芒果盛產期價格穩定，官田區農會往例在採收初期，便會開放芒果乾烘製場，讓農民登記將次級果送來烘烤，農會僅收取微薄的代烘處理費，製程完的果乾則交給農民自行帶回販售。去年芒果盛產，農會6月中旬就啟動代客烘果服務，然而今年產量大減，連次級果也供不應求，甚至出現不少外地的批發商來官田搶果。

林定億也提到，以往農民送來烘烤的芒果，幾乎是次級果，外觀不漂亮、有黑點或過於成熟，雖然看起來不討喜，但味道就跟正常的一樣美味，今年減產下，不僅一級品芒果價格上漲，連次級品的鮮果價格也是好到嚇嚇叫，若產季末期，芒果依舊維持高價位，農民送來做果乾的意願自然不高，最後烘製場可能只會烘烤農會自銷的果乾。