官員今天透露，被控在芝加哥地區舉行的美國國慶日遊行犯下7死槍案的凶嫌，躲過伊利諾州的紅旗法，合法購得5支槍。紅旗法旨在防止被認為有暴力傾向的人購買槍支。

儘管檢察官稱讚伊利諾州的「紅旗法」（red flag laws）十分「強大」，但在宣布21歲的凶嫌克里莫三世（Robert E. Crimo III）被控7項一級謀殺罪的記者會上所披露的事實，卻讓該法遭到質疑。

湖郡（Lake County）警長辦公室發言人柯維里（Chris Covelli）當天稍早表示，儘管克里莫的行為曾兩度引起執法部門的關注，認為他可能會傷害自己或他人，但他仍一共合法購得5支槍，其中包括疑似用來作案的槍。

柯維里表示，首先是在2019年4月，他們接到通報，稱克里莫企圖輕生；同年9月，警方再因他涉嫌威脅要「殺光」所有家人，而登門查訪。

根據柯維里的說法，警方因第2案出動時，在克里莫位於伊利諾州高地公園（Highland Park）的家中，搜出16把刀、1把匕首、1把劍。克里莫的住家就位於發生這次槍案的芝加哥郊區。但警方表示，當時由於缺乏將克里莫拘留的合理原因，因此沒有任何人遭到逮捕。

今天稍晚，伊利諾州警方發表另一份聲明，稱在2019年9月，克里莫被認為對親屬構成威脅後，他們收到高地公園警方的報告，稱克里莫是「明確且當前的危險」。

然而，當時克里莫沒有該州核發的「持槍證」，也沒有正在申請持槍證，因此警方無法吊銷他的持槍證或將申請退件，只好就此結案。

伊利諾州警方也表示，沒有親屬或其他人願意「正式提出告訴」或提供「威脅或心理健康的相關資訊，讓執法部門能採取額外行動。」

3個月後，當年19歲的克里莫在父親贊助下申請他的第一張持槍證。警方表示，但由於從未有人對克里莫發出槍支禁制令或其他法院訴訟，因此「沒有足夠依據來確定他有明確和當前的危險，以拒絕持槍證申請」。

根據警方，克里莫在購買槍支時4次背景查核都過關，但所有這些調查都是在2020年和2021年所進行，跟2019年引起警方注意的事件距離久遠。