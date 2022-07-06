小學一年級的作業能有多困難？來試試看你能答對幾題。日前一名母親分享自家寶貝的暑徦作業，10道拼字題孩子只答對了4題，讓這名母親相當傻眼，直呼「剛看到的時候差點吐血」。但其實有許多網友認真作答後仍被考倒，笑說「很多作業都是在考驗家長的」。

女網友昨（5）日在臉書社團《爆廢公社》中分享孩子的試卷，題目要求從三個字的提示中拼出正確的字，試卷中孩子順利地答對前三題，但沒想到從第四題開始大歪樓，變成了隨意組合的拼湊文字。原PO也透露，小孩才正要從小一升上小二，這些答案都是還沒有學過的字，但猛然一看還是「差點吐血」。

貼文一曝光，逗得許多網友會心一笑，有人說：「真可愛的小朋友」、「天才啊」、「我還以為是韓文」、「能拼這麼多也是蠻厲害的」、「這孩子以後一定是人才」。

不少網友看了題目後也被考倒，認為真的好燒腦。(圖/翻攝自爆廢公社)

然而，也有不少大人看了題目後哀嚎，認為真的很燒腦：「原來現在小學作業這麼難」、「暑假作業根本就是在考驗家長」、「我差點以為我字都不會寫了」、「老實說，題目這樣我也不會寫」。最後也有網友集思廣益提供正確解答為，「蛙」、「想」、「類」、「接」、「保」、「線」、「時」、「哭」、「個」、「蝴」。