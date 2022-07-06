九合一選舉年底登場，國民黨推派立委蔣萬安征戰台北市長，但有藍營基層質疑蔣是不接地氣的「天龍國王子」，是個不稱職的母雞。蔣萬安今反擊，強調空穴來風的事情，講久了也不會成真。

蔣萬安在臉書指出，從他參選以來，一直認為心頭抓乎定，認真做事、一步一腳印爭取市民朋友的支持及信任「卡實在」，「台北隊」也已經逐漸成形。

他說，然而，仍有少數謠言包含「蔣萬安是不稱職母雞」、「沒人要跟他掛看板」等，這些空穴來風的事情，講久了也不會成真。

蔣萬安強調，不久前他才和議員參選人們合體拍攝形象照，我和大家的「同框」看板也早已陸續掛上，走在台北街頭已經可以看到；接下來包含很多不同的文宣、競選小物，也都會依照每位參選人各自的步調製作露出。

蔣萬安說，他也一再強調，年底選舉是一場「團體戰」，與其說是母雞帶小雞，我們更像是相互支援的好夥伴，其實合體的方式有很多種，除了看板，他跟各議員參選人的合體活動也都安排中，還有共同的廣播節目《Team Taipei 聽台北》，陸地空中分別與大家相見。

蔣萬安進一步表示，甚至在其他縣市，也有很多參選的好朋友邀請他拍攝助選影片、錄製拉票語音，大家一直都會互相幫忙，這就是藍軍的團結，我們持續努力，一步一腳印穩定向前，不會受到對手的刻意挑撥和認知作戰，專注在自己的步調，大家一同為台北的未來打拚。