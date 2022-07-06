文／潮健康

多喝水未必對健康有益。腎臟科醫師王介立在社群發文提醒，許多病人被告知應盡量多喝水，但有可能忽略了「低血鈉」的危險性。由於低血鈉症狀不具特異性，與其他疾病表現難分，病人很可能被誤診為感冒，甚至增加病人的整體死亡率。

王介文表示，腎臟科醫師叫病人多喝水是一種專業建議，在要求病人增加喝水量之前，至少必須評估GFR（腎絲球過濾率）、尿量、飲食型態及生活型態、尿液比重或滲透壓（dipstick）或至少尿液顏色。

王介文表示，鈉及水的調節不只影響身體水份平衡，也對血量、血壓控制非常重要，正常情況下，血漿中的鈉離子濃度維持在135-145mmol/L範圍內，如果水太多、鈉太少，導致鈉離子濃度低於正常範圍即為低血鈉。

●發生低血鈉恐增死亡率 老人最常見電解質異常

王介立解釋，人類是陸生動物，生物體的設計原理就是基於「不需喝下過量的水」的原則，特別是若有低血鈉的病因或體質，「沒事多喝水」只會造成或加重低血鈉的發生，甚至需要急診治療。

低血鈉症更是老年人最常見的電解質異常，王介立醫師提醒，發生低血鈉的老人家，整體死亡率也會升高，雖然因果關係相對複雜，但一般認為低血鈉本身是促進死亡率增加的病生理機轉一環。

●洗腎病人未必要多喝水 有渴再喝才安全！

王介立表示，每當有洗腎（透析）病人詢問一天可喝多少水時，標準答案是「有渴再喝，沒渴都不要喝」，以免病人過量喝水增加低血鈉風險。他說明，若未正確提醒洗腎病人不必多喝水，病人很容易以為須額外攝取「尿量+600至800」的水份，其實是錯誤觀念。以尿量為基準估計的是「每日最大允許量」而非「最少必須要喝」的飲水量。對透析病人來說，如果不渴，一整天不喝水也不會怎麼樣。

本文經授權轉自：潮健康的多喝水恐「低血鈉」增死亡率？ 醫師：這類人沒渴都不要喝