法務部6日表示，為了完備證據監管制度，防範證據遭竄改，節省司法訴訟成本，與國網中心合作共同推動建置「司法聯盟鏈」（B＋JADE）平台，預定13日舉辦建置及標章發表會，當天將招訓200名司法警察為種子教官，取得證照後，為日後證據上鏈、以專家證人身分出庭作證作準備。

另法務部表示，今年第四季將由台北、桃園及台中3處的院檢機關先行試辦雲端證據，再逐步推行至全國各院檢機關。

法務部表示，持續落實司改國是會議決議，完備證據監管制度，持續推動「司法聯盟鏈」平台建置，目前初始會員包括法務部、司法院、台灣高檢署、調查局、警政署，並於今年6月完成雛型系統。

法務部並與科技部國家實驗研究院國家高速網路與計算中心合作，將「司法聯盟鏈」提升為國家級區塊鏈平台，國網中心建置區塊鏈節點與資訊安全，驗證聯盟鏈互連系統，協助各界加速升級應用，以有效「驗真」及保存數位證據。

此外，法務部為推展「司法聯盟鏈」，研議納入文化部、全國律師聯合會、以及移民署、海巡署、憲兵指揮部、法務部廉政署等其他司法警察機關，逐步擴大「司法聯盟鏈」公信性。

法務部表示，7月13日將舉行「司法聯盟鏈建置及標章發表會」，邀請會員機關、協辦機關代表共同啟動「司法聯盟鏈」，打造最適合台灣司法運用之區塊鏈應用發展。