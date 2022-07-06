台中國際會展中心的主梁緩緩被吊起。(林欣儀攝)

台中國際會展中心6日舉辦上梁典禮，市長盧秀燕(中)與多名議員、產業界人士，共同見證歷史一刻。(林欣儀攝)

等了20年，中部重要經貿建設「國際會展中心」6日舉辦上梁典禮，預計2025年開幕營運，市長盧秀燕表示，其乘載中部產業界的期盼，第一期經費全由市府自籌，未來可容納1萬2600人、2360個攤位，將是全台最大的國際展覽中心。經發局強調，目前工程進度已逾50％，順利往前邁進中。

台中會展中心上梁典禮上，盧秀燕與與會賓客在象徵「喜結梁緣」的紅布簽名落款後，在市府團隊、中部工商界見證下，紅布條隨著主梁冉冉上升並定位，總計有超過500人見證這歷史一刻。

盧秀燕表示，台中市是國際化的城市，要發展經濟、邁向國際，更需要一座國際化的會展中心，但這座會展中心倡議了20年、規畫也超過10年，卻始終是空中樓閣；她就任後排除萬難、拍板定案，在2019年3月開工，但會展中心量體龐大、工法複雜，期間還遭遇疫情與工料預算雙漲的挑戰，預算增加至88億元。

盧秀燕強調，會展中心周邊有中央公園、綠美圖、水湳轉運中心，建築規模為地下2層、地上5層，設計理念為「TREE GATE 大樹之門」，未來將成為民眾活動、散步的廣場；會展中心預計2024年完工、2025年開幕，將發揮「前店後廠」優勢，將成為國際性展覽、會議論壇、大型活動的重要基地，盼達到富市台中願景。

經發局長張峯源指出，會展中心原本預算58億，經兩次追加至88億，其中有16億元為內部軟體設備；未來開幕後，不論是農業、教育或經濟等產業，都能來此舉辦會議或展示。至於二期部分，目前已在進行先期計畫，中央也匡列40億元補助經費，未來將報行政院核定補助。