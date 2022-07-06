亞馬遜周三宣布已同意入股Just Eat Takeaway.com陷入困境的美國餐飲外送平台Grubhub，將收購其2%股份，並提供自家Prime會員為期一年的Grubhub送餐服務。

這筆交易讓荷蘭外送平台Just Eat Takeaway如釋重負，周二在歐洲早盤股價大漲17%。然而今年以來Just Eat Takeaway股價已經下跌70%，股東要求該公司出售美國業務Grubhub或為其尋找合作夥伴。Just Eat Takeaway去年才以58億美元全股票方式收購Grubhub。

亞馬遜周三公布7月「Prime Day」促銷活動，其中即包括這項入股協議。根據雙方協議，在Grubhub營運的4,000個城市，亞馬遜Prime會員所有超過12美元的訂單都將享有免費外送服務。

這項入股合作協議將帶動Grubhub的流量。隨著新冠疫情的影響減弱，Grubhub的市占已經遭到Doordash和Uber Eats侵蝕。

作為交換，亞馬遜將獲得相當於Grubhub公司2%股份的認股權證，也可額外再收購13%股份，前提是這項交易能為Grubhub帶來足夠的客戶。

Just Eat Takeaway表示，截至2021年底，Grubhub的總資產價值為65億歐元（約66.7億美元），當年稅前虧損達4.03億歐元。