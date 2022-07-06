屏縣府打造屏東願景館，以過去、現在、未來的發展脈絡，完整呈現城市藍圖。（林和生攝）

屏東設縣迄今已逾70多年，為能讓每位蒞臨縣府的民眾能更認識這座城市，屏東縣政府利用南棟2樓空間，全新打造屏東願景館，以過去、現在、未來的發展脈絡，融合數位技術，呈現地方成長的歷程及未來規畫，透過擘劃願景藍圖，提升民眾對家鄉認同。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，近幾年屏東加速起飛，且隨著外賓頻繁造訪，更打開國際能見度，為讓更多人能更認識屏東，了解屏東符號，願景館以「屏東未來進行式」為核心，將內容分為「屏東關鍵字」、「屏東現在式」、「屏東未來式」、「未來進行式」及「屏方式」等五大主題。

參觀者將化身為穿梭時空的未來旅人，憑著手中未來通行證，從認識屏東歷史、地理、文化背景出發，看見現在的改變與發展，進而想像未來的城市風貌。

屏縣府研考處長黃國榮表示，屏東未來通行證以護照概念作為展廳導覽手冊，配合參觀體驗，搜集特色戳章、車票小卡、特色產物貼紙及認證戳記鋼印等，將各式屏東印記收入屬於自己的通行證，作為獨一無二的紀念禮品。

展區以入境屏東、搭上屏東列車及走進屏東日常作為設定，民眾透過按下車鈴、票卡感應、環景體驗、光雕感應、AR等互動方式，除可了解縣府從嬰幼兒、青年到老年的社福、教育、醫療照顧政策外，更可看見近年交通旅遊、重大建設、農業特色等各項成果，及期待未來屏東的願景。

展覽最後，民眾可以描述自己對於城市未來的期待與想像，黃國榮說，可望讓每個民眾關心的議題，在縣府努力下，不久的將來都有實現可能。