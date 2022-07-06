美股近期表現震盪，投資人擔憂經濟衰退恐將來臨，美股道瓊指數盤中一度大跌逾600點，尾盤跌幅收斂終場下跌129點。根據美國媒體報導，2022年6月份美股空單規模大幅減少，顯示空頭正在撤退，投資人認為股市接近低點，可能即將迎接反彈。

華爾街日報引述技術與分析公司S3 Partners數據指出，美股6月空單規模增加200億美元，遠低於5月的610億美元增幅，此數字也低於2022年大多數月份。

根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，今年截至6月30日，美股標普500指數累計大跌21%，創下1970年以來最糟的上半年表現。目前以科技股與成長股遭空軍鎖定，S3 Partners的數據顯示，6月蘋果、Nvidia的空單部位分別激增約12億美元，特斯拉借券賣出餘額也高達近190億美元。

但「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞（Michael Burry）警告美股跌勢可能才到一半，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）也表示，美國採購經理人指數（PMI）可能繼續下降，預估PMI將跌至40的低點，標普500指數將在年底跌到3000點，比目前水位低20％以上。