柯文哲5日接受黃光芹《新聞不芹菜》訪問時表示，蔣萬安因為有「蔣」這個字，很多人就不會投他。對此，國民黨台北市議員游淑慧回擊，選舉選到拿別人姓氏做文章蠻幼稚的，也代表「沒招」了！

游淑慧今在臉書反擊柯文哲，強調蔣經國是民調公認「最有貢獻」、「最被懷念」的總統；而如果看長輩來決定選舉，那麼陳致中和陳其邁會當選才奇怪吧！

游淑慧直言，蔣萬安 從2016投入立委選戰，就一直姓蔣，也贏了兩次立委選舉，而市長支持度，從去年到現在也一直保持民調第一。這代表什麼？「蔣家後代」只是選舉操作，不是勝負關鍵。

游淑慧分析，黃珊珊近期的民調漲幅，很大部分來自於變心的台北市民，這些對陳時中的「由正轉負」的觀感。

而如果陳時中不選了，或陳時中爭取回他的支持者呢？對黃珊珊「唯一支持」的選民到底有多少，才是足以支持她走到最後的基礎？

游淑慧推估，若說有那個字會影響黃珊珊？她坦白說這個字--「柯」字，才是會讓很多人會為這個字不支持黃。對這八年台北市政不滿意的市民、對柯文哲市長本人不滿意的市民，這些人看到黃珊珊是柯的接班人，也可能投不下去！