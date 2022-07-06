HTC在高軟園區鴻海大樓打造「5G XR O-RAN實驗場域」，提供業者免費運用5G專網研發平台進行創新研發。（柯宗緯翻攝）

亞灣5G實驗研發專網包含高流、電境館、高展館、鴻海大樓、台壽大樓5處室內場域，並新增駁二戶外專網用於無人載具驗證。（柯宗緯翻攝）

高市府力推5G AIoT產業園區，今（6）日宣布在亞灣「大駁二」區域設置全台首處5G戶外實驗專網，提供5G無人載具運行驗證，提供包括定位與高精密圖資精準度、無人載具即時狀況、各類感測器連動無人載具運行突發事件判斷與處理等，擴大驗證場域及應用項目。

經發局長廖泰翔指出，高市府去年4月創全台地方政府之先，向NCC國家通訊傳播委員會申請於亞灣設置4.8～4.9GHz頻段、頻寬100MHz的5G實驗研發專網，作為影音串流、遠距無人載具操控、虛實互動會展、智慧製造與醫療、O-RAN系統互通測試等實驗場域。

廖泰翔解釋，此舉等同幫企業省下第一階段申請及審查程序，業者僅需透過市府提送電台設置申請，完成設備建置並取得執照、網路合格證明後，即可免費使用5G專網進行研發，為期長達1年。

廖泰翔指出，專網設立後，去年10月率先於高雄展覽館率導入浮空投影、AR及VR等技術打造5G虛實互動會議示範場域，接續宏達電（HTC）也在高軟園區建置5G XR O-RAN實驗場域，短短數月吸引70多家大廠、加速器與新創業者進駐。

針對全台首處5G戶外實驗專網，經發局表示，這次首度擴充到戶外的駁二特區，包含大義公園、大義倉庫、駁二藝文特區、蓬萊倉庫群及蓬萊路沿線的香蕉碼頭、棧貳庫至棧捌庫、高雄港9-10號碼頭，未來可提供5G無人載具運行相關驗證服務。

此外，目前仁寶電腦與台灣思科正籌備在台壽大樓打造5G XR垂直應用示範場域，未來市府將持續與中央合作，招募更多國際大廠、加速器及新創團隊進駐亞灣，形成完整5G AIoT產業生態系。