聯發科將開發「新竹專二」投入90億設立企業營運總部。（羅浚濱攝）

交通部鐵道局在高鐵新竹站前的「新竹專二」產專區，以地上權方式招商，聯發科得標後投入90億設立企業營運總部，因用地內有百年榕樹和「十三甲伯公廟」，如何保留引起地方入士質疑，立委林為洲指將要求鐵道局到地方召開說明會。

高鐵特定區1990年辦理區段徵收時，交通部鐵道局取得新竹高鐵站前5252坪的「新竹專二」產專區用地，區內有一株200多年老榕樹，將百年歷史的「十三甲伯公廟」整個包圍，2015年要規畫為平面停車場要拆遷，當時林為洲出面為老樹和老廟請命而「原地保留」。

交通部鐵道局以設定70年地上權方式辦理新竹專二開發經營案，6月中旬由聯發科新成立的旭源投資公司得標並完成簽約，聯發科將投入90億元，在2027年設立企業營運總部。

林為洲說，他一向主張科技、生態及文化三者並存，聯發科取得新竹專二開發案後，他特別向交通部詢問，老樹和十三伯公廟是否要拆 遷？得到聯發科將以規畫綠地方式原地保留的答覆。

竹北市民代表蔡蕥鍹說，早年竹北隘口地區的陳、劉、何三姓人家承租十三甲農田，在榕樹下設土地公祭拜，百年傳承而被稱為十三甲伯公廟，迄今仍是當地隘口里民的信仰中心，地方也成立「高鐵13甲伯公協會」進行保護。

蔡蕥鍹說，聯發科將開發新竹專二設立企業營運總部，目前當地民眾關切的是，如何規畫為綠地保留老樹和老廟？聯發科進駐後，民眾還能進入拜伯公嗎？

林為洲說，地方民眾的確有這些疑慮，他將要求交通部鐵道局近期到地方召開說明會，讓民眾了解聯發科開發新竹專二的計畫，簽定的和約中是否有明文規定規畫綠地保留老樹和伯公廟，如何規畫公共空間，讓民眾沿續祭拜伯公的客家傳統文化。