隨著年底九合一選舉越來越接近，各個政黨都摩拳擦掌準備，針對首都台北市，國民黨派出立委蔣萬安、民眾黨也將支持台北市副市長黃珊珊，目前民進黨雙北市長人選仍然難產。台北市議員王世堅今（6）日在臉書表示，現在民進黨陳時中、林佳龍、陳建仁「3選2」戰雙北，但「其實陳建仁完全沒有意願，卻被硬趕鴨子上架排上民調，這對他來講非常不公平」。

王世堅在臉書指出，選舉是個複雜的事務，包括參選人的素質、條件、地方經營等種種因素，而要做的是「把複雜的事簡單化」，人民寄望的就是這樣，當有那麼多好人才在同一個地方要參選的時候，那就是「初選定勝負」，民主的問題要用更民主的方式來解決，王世堅坦言「好的制度，才可以讓好的人才出線，制度永遠在人的上面」。

王世堅也強調，民主最前提參選最重要的是個人意願，「陳建仁副總統固然是非常好的人選，可是他個人完全沒有意願，硬是被趕鴨子上架被排上民調，這對陳建仁來講非常不公平」。最近也聽說陳時中心灰意冷萌生退意，但陳時中回應，沒有參選何來退意，王世堅說「陳時中仍是我們防疫總指揮，從未親耳聽他口中談論他要參選台北市長，至少他個人親口沒說過」。