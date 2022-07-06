痛風是一種極度疼痛的關節炎，一旦發作起來，就會讓人痛不欲生，連碰都不能碰，就連吹風都難以忍受。營養師余朱青在臉書粉專指出，中老年男性且肥胖、嗜酒者最容易罹患痛風，但只要從日常飲食開始注意、調整，就能有效緩解不適，並列出能夠幫助遠離痛風的4種食物，包含芹菜、苦瓜、冬瓜、玉米。

●芹菜－中和尿酸

芹菜富含鉀，可以幫助消除水腫，其中所含的鹼性成分，也能中和體內的高濃度尿酸，建議高血壓的痛風患者，可以在發病期間食用水煎芹菜，效果相當不錯。

●苦瓜－排泄退熱

苦瓜是低嘌呤、低脂肪的指標性食物，且富含鉀與維生素C，還含有獨特的生物鹼物質，使尿酸能夠加速排泄，進而達到消腫退熱的效果。

●冬瓜－加速消腫

冬瓜的嘌呤和脂肪雖然較少，但含水量卻跟它的體積幾乎一樣，是所有蔬菜中最高的；常吃冬瓜可增加人體排出尿酸的速度，還能幫助降血壓和消腫。

●玉米－降低食慾

玉米能降低血清、膽固醇，對於痛風、高血壓有一定的幫助。除此之外，玉米也富含膳食纖維，食用玉米後能幫助降低飢餓感，且玉米的熱量不高，非常適合痛風與相關併發症的患者食用。