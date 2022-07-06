新北市永和區轄內不少建築物老舊，有鑑於去年10月高雄城中城大樓發生火災意外，區公所考量建築及人口結構特性，今（6）日永和區公所結合相關單位，舉辦災害防救演練，當災害來臨時，務必要讓相關損失降至最低。

永和區公所今至安樂路上的尚林苑社區大樓舉辦防災演練，這次演練共80人參與。結合新北市政府消防局第七救災救護大隊、永和警分局、清潔隊、永安里辦公處、防災校園（永和國民小學）、防災企業（比漾廣場、盛康實業股份有限公司）及防災社區（秀林、竹林、光明、豫溪里辦公處）等24個相關公、私部門共同參與，加強橫向聯繫。

永和區公所指出，因永和區地狹人稠，巷弄窄小且建築物老舊，有鑑於去年高雄城中城大樓大火意外，高層建築、人口密集的特性，恐致濃煙密布、不易逃生及搶救困難等狀況，因此今年演練較為特別，主要模擬高樓層社區遭逢地震又遇火災時的搶救行動，盼災害來臨時能將損失降至最低。

永安里里長陳欽宗說，平時建立民眾防災意識非常重要，藉由演練能加強應變能力，不至於災害發生時民眾慌亂，反而能沉穩應對，發揮「自救、互救」的防護能力；永和區長陳怡君則強調，透過整合性的演練規劃，落實救災和防災校園的收容準備工作，未來也盼更多民間團體投入防災，共同提升永和救災應變能力。