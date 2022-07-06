新竹市長林智堅涉及碩士論文抄襲，其中一份為台大國發所碩士論文，且擔任指導教授的國安局長陳明通跳出來澄清，強調是新竹市調查站調查官余正煌拿著林智堅的資料寫論文，如此說法引起校內教師高度質疑，批評邏輯根本不通，更無視高等教育與學術研究的價值。

林智堅論文門案愈演愈烈，台灣大學醫學系教授黃韻如也在臉書以「你的論文是我的論文，我的論文不是我的論文」為題發文指出整件事的疑點。

「如果身為指導教授／口試委員的陳明通的解釋屬實，那麼這3人的學術倫理都有問題。」黃韻如提到，「因為這個已經不只是學術論文品質不理想的爭議，這是3個人上下交相賊，把學位論文當成可以拿來交換的東西。」

黃韻如指出，指導教授把其中一名學生的研究資料交給另一位學生『參考』，就算對方在論文中有致謝，但自己要畢業時，發現對方的文字跟自己的論文相似度太高，沒有反應或抗議，指導教授也默認放行，其實代表已經放棄了自己的原創性。

至於指導教授是否有權責把原始資料提供給其他研究人員撰寫？黃韻如說，並沒有不行，因為就算是一樣的資料，不同人還是可以有不同的詮釋、不同的發現、寫出不一樣的作品，這才是論文原創性。「所以這一點，陳明通並沒有大錯！」

不過，黃韻如認為，陳明通身為指導教授與口試委員，最大的問題在於，默許文字高度重複的這種行為，並沒有把關設下禁止剽竊原創性的原則。身為余某的口試委員，在學位考試的過程一定會讀到論文，不但沒有幫林智堅抗議，還因為余某已經是最後一個學期得畢業，就也放行。

黃韻如表示：「拿別人的資料論文初稿大量重複文字的余某、同意自己的論文文字被大量複製的林智堅，當然也有問題。不過既然指導教授／口試委員都默許了，學生還能說什麼呢？」

黃韻如寫道：「陳明通身為口試委員，一定有在余某的論文上簽名表示認可，然後現在又跳出來說是余某抄襲他指導的學生林智堅的原創論文，如果不是陳明通沒有讀兩本論文，那麼就是他默認放行，怎麼講都不對。」

黃韻如抨擊，這整個事件最嚴重的，是當事人們對於這樣的共犯結構行為完全不認為有錯，還能講得大言不慚、義正辭嚴。「我們到底把做研究、高等教育當成什麼呢？」

針對此起爭議，台大國發所態度低調，僅回應目前尚未收到任何檢舉，但如果接獲檢舉，會依照教育部「學術倫理案件處理原則」來辦理，並請學院組成審定委員會來核定相關細節。