男女交往期間難免會有些小爭執，有名正妹卻因為褲子的穿搭遭男友大罵「不檢點」，她委屈表示，近來天氣炎熱，便將日前網購的緊身五分褲拿出來穿，甚至約會的時候也穿，但男友卻認為這件褲子會讓她的屁股線條太明顯，走在路上會遭路人「直視」，也酸她「妳就是愛給別人看啊」，讓她無奈又生氣。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示日前網購幾件緊身五分褲，由於這陣子天氣較為炎熱，她便拿出來穿，由於穿起來舒服又透氣，因此，好幾次約會都會搭配五分褲出門，豈料，卻因為這件褲子和男友大吵一架，男友甚至兇她「可不可以不要那麼不檢點」、「妳就是愛給別人看啊」，讓她非常委屈，並表示不就是一件褲子，該遮的部分都有遮，也沒有很短，但男友卻認為穿這件褲子「走在路上會被一直看」，但她仍無法理解男友的想法，並認為男友「有誇張到需要氣成這樣嗎？」。

正妹因為穿緊身五分褲遭男友罵「不檢點」，並認為她就是愛穿給別人看。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「我覺得很普通，走在路上根本不會被注意好嗎」、「你男友的問題，他很有問題」、「不要換褲子，直接換男友」、「這真的是你男友嗎，講那什麼話啊」、「他是沒看過露屁股的短褲嗎？」、「這樣就爆氣，還用『不檢點』這種詞彙」、「這類型褲子很容易不注意就有駱駝蹄形狀，或是屁型明顯」。

原PO也回應網友表示，男友很在意她穿這件緊身五分褲會露出屁股的線條，但她認為這才是她持續運動的動機，不過男友卻認為某一任女友因為穿得比較貼身，所以被搭訕追走了，但是她認為這些都不成理由，男友只是用開玩笑來掩飾不安全感。