趙露思（左）逆齡飾演程少商。（愛奇藝國際站提供）

《星漢燦爛》由吳磊與趙露思主演。（愛奇藝國際站提供）

最新古裝傳奇劇《星漢燦爛》由吳磊與趙露思主演，23歲的趙露思逆齡演出15歲的程少商，把少女的叛逆與惹人憐愛詮釋得唯妙唯肖。她因為被奶奶放逐鄉下，一回家就先裝病，讓10多年未見的爸媽超心疼，而一旁奶奶也不甘示弱裝可憐，她還不忘加碼咳嗽、癱軟在地，讓網友驚呼「根本戲精」，就連趙露思都在微博發文自己正熬夜追劇。

而趙露思這麼會演也是其來有自，原來戲中一家人一言不合就跳井、撞牆還下跪，讓劇迷笑翻，「其實全家都戲精」、「家家有本好逗的經」。不過其實她在戲裡從小就不受關愛，奶奶被嬸嬸影響一起冷落她，加上父母不在身邊，角色引起網友共鳴「心疼少商」、「看得哭得唏哩嘩啦」，就連趙露思都在微博直呼該角是「可憐無助留守少女」。

吳磊在《星漢燦爛》飾演的少將軍「凌不疑」帥出新高度，著軍裝、甩披風騎馬上戰場MAN味爆棚，甫登場就帥飛網友。而趙露思年幼就被奶奶苦毒關在鄉下，但精明的她早發現賣假兵器的舅公躲在草堆，當吳磊攔轎追捕時，她在轎中伸出纖纖玉手出聲指路，讓對方成功逮到貪沒軍械的嫌犯舅爺，她還偷洩暗號給吳磊，男方雖然尚未見她本人，卻已對她大義滅親印象深刻。

之後的預告中，吳磊在一片火海中公主抱起趙露思遠離危險，男友力爆發讓粉絲高度關注「疑商夫婦」日後的進一步互動。此外，吳磊與趙露思於5日開播前出席線上發布會，吳磊在123木頭人遊戲只顧擺pose輸掉比賽，卻厚臉皮連三次強調：「輸贏是一時的！帥，是一輩子的！」但他隨後甩男神包袱，對鏡頭模仿正夯的「退退退表情包」，趙露思也毫無架子率先示範，「情侶款退退退」搞笑互動讓劇迷爽嗑CP。

《星漢燦爛》正在iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。