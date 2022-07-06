新光鋼(2031)每股配發現金股利4元，周三除息首日，遭外資終結連3日買超，股價開低走低，盤中摔至17個月新低點，收跌3.40%報34.1元，暫時呈現貼息窘境。

新光鋼展望今年，全年銷售標訂為50萬公噸鋼材。今年初因烏俄戰爭導致世界鋼鐵需求大於供給，國際鋼價應聲而漲，目前鋼價回落。不過歐美經濟回升看好，國內工業製造、台商回流建廠需求熱度未退、太陽光電產業持續發光發熱，離岸力發電產業風起雲湧，這都是政府當下全力推動的產業之一，新光鋼將全力配合、參與爭取商機。尤其這些產業的原材料中，鋼鐵占了很重要的分量，公司是鋼鐵物流中心，正可發揮專業所長，再結合管理能力、加工技術，公司有信心達成今年度50萬噸的營業目標。

雖然近期鋼價陷入盤整，新光鋼表示因為一直都有持續備料，目前手上庫存約4至6個月。通膨加上經濟雜音下，對於後市前景，仍抱持審慎樂觀的態度。