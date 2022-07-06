綜藝大哥大張菲媳婦翁馨儀，20歲時帶球嫁大13歲張菲次子張少懷，結婚8年多育有1子1女，婚後經常分享甜蜜日常；近日全家赴墾丁旅行，翁馨儀換上性感泳裝，回想6年前懷孕時曾穿比基尼引起驚呼，一向對身材很有自信的她，笑說：「哼！如果我沒生孩子，身材不用遮遮掩掩，尺度還可以更大的好嘛。」

翁馨儀透露，6年前懷上兒子時，曾在墾丁拍孕婦泳裝，讓家人和媒體驚呼尺度之大，恰逢此時重回舊地穿泳裝拍照，她翻出當時拍攝的大肚泳裝照，畫面中，翁馨儀因懷孕，所以雙峰激增不少，加上用「上帝視角」拍攝，左右兩邊的側乳以及胸前輪廓都變得清晰、誘人，她直言若沒生孩子，身材更好，尺度再大她也很可以。

翁馨儀曬出6年前懷兒子時的泳裝舊照，可見孕期的她上圍激增。(圖/翁馨儀 IG)

翁馨儀生了2個小朋友，身材看起來卻像是18歲的少女。(圖/翁馨儀 IG)

翁馨儀接著順應當地無敵海景，拍下泳裝美照，照片中她換上黑色圖騰泳裝，站在池塘前方拍照，今年28歲的她，一隻手插在腰間，另一隻手扶住黑色墨鏡，雙腳略微錯開，在南台灣艷陽照射下，顯露出前凸後翹曲線，完全看不出是2個小孩的媽，大飽粉絲眼福。

翁馨儀站在南台灣太陽底下，盡情秀出逆天好身材。(圖/翁馨儀 IG)

網友看見翁馨儀擁有如此曼妙的身材，紛紛狂讚：「超級美少女」、「好美好辣身材好好」、「身為女生我好想知道三圍體重」、「泳衣穿妳身上跟妳好搭」、「泳衣好看穿在少女身上更加分」、「媽咪好漂亮好幸福啊」、「就是要美美的，一整個辣到不行」，引起IG上的8.1萬粉絲一陣熱議。