老賴紅茶是中市知名紅茶老店，現由第3代接手經營，各地設多家「老賴茶棧」分店，62歲蘇姓男子在去年11月間下午持菜刀到門市前揮舞，還抵住自己脖子作勢自刎，宣稱2代老闆欠他150萬元，要求店員聯繫第3代老闆出面解決。案經店員報警。法官以蘇男坦承犯行、並達成和解，依協商程序以強制罪判拘役30日，得易科罰金，可上訴。

蘇男在2021年11月30日下午4時30分到「老賴茶棧」門市，向張姓及洪姓店員說，前任第2代老闆欠他150萬元，要求代為聯繫現任老闆出面協商債務遭拒，他怒持預藏的菜刀揮舞，並抵住自己脖子作勢自刎，說：「難道要死給你們看」等語。

張、洪姓店員依蘇男要求撥打電話，但老闆未能立即接聽，店員即報警處理，警方到場查獲菜刀，並調閱監視影像追查。

蘇男坦承持菜刀到飲料店，指向2名員工要求打電話給現任負責人，張、洪出面作證指證歷歷，店內監視器也拍下案發過程，檢方依強制罪將蘇男起訴。

台中地院審理期間，檢察官和蘇男在審判外達成協商合議，蘇男認罪、願受科刑範圍拘役30日，檢方聲請改依協商程序而為判決，法官依強制罪判蘇男拘役30日，得易科罰金。

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