高雄房市熱點之一的仁武，在全誠2014年推出「遠見微笑」時，每坪在13到14萬元，三發地產6日宣佈推出780戶的造鎮型建案、總銷100億元的「首席大院」，每坪開價35萬元到40萬元，漲幅介於130.77％到185.71％，等於仁武房價9年漲逾2倍，除了三發之外，浤圃建設和全誠建設也將在今年第四季和明年第一季推出「希望之星」預售、以及新完工成屋「可麗都」，成交價也都站上3字頭。

三發地產副總經理黃麗貞6日指出，眾多建商插旗的仁武澄德特區，是仁武唯一有商業區規劃的重劃區，也是推案最多的區域，三發地產也將進場，在3,711坪的基地，推出六棟、共780戶的「首席大院」造鎮級社區，規劃2和3房的23坪到42坪產品。

她說，全台缺工缺料最嚴重的縣市，首推高雄和台南，成本高漲，此一情況近2年應不會改變，因此，總銷約100億元的「首席大院」除了店面，共有756戶2房到3房產品，每坪開價介於35萬元到40萬元之間，是合理的。

黃麗貞表示，「首席大院」基地鄰近澄觀路與仁雄路兩條主幹道，澄觀路直走接大中路，進入左營榮總、福山、漢神巨蛋、高鐵商圈，若走仁雄路接鼎力路橋，則可進入三民區的明誠、鼎山、建工、高醫和高雄車站特區，車程大約15到20分鐘，「我們是在塑造未來」。

海悅副總經理馬士雄指出，房價上漲根基於產業結構改變，造就較多的科技人才，區域民眾所得，相對拉升，因此，只要經濟持續向上，房價也將續有表現，更何況，「首席大院」是區域單一基地最大、建材品質優良，還通過SGS驗證。

馬士雄表示，產業與交通是近年來激勵仁武房市的重要因素，特別是仁武產業園區第一階段招商，已引進航太供應鏈駐龍精密、成新科技、科力航太、以及全球汽車電子居領先地位的元山科技、半導體設備大廠天正國際等5家上市櫃公司，未來，仁武產業園區將成為帶動仁武房市價量表現的助力之一。

全誠建設行銷執行長董家安指出，全誠建設率先於2013年，在仁武澄德重劃區推出第一個「遠見微笑」住宅大樓，當時平均房價大約是每坪13萬元到14萬元之間。

董家安表示，全誠除了與城揚合作的「「大麗城」和「可麗都」，全誠也在2020年續推「遠見星誠」，每坪開價介於20萬到23萬元，至於目前動工的澄德路建案，預估要到2024年6月完工之後，才會進場成屋銷售。

此外，與城揚合作的「可麗都」，今年11月即可取得使用執照，屆時，剩下30多戶的「可麗都」，也預定明年第一季成屋銷售，她說，目標成交價30多萬元。

同樣位於澄德重劃區、去年9月動土的浤圃建設「希望之星」，規劃今年第四季預售，根據目前的市場行情，希望實際成交價可以維持每坪32萬元到33萬元之間。