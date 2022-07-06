暑假人潮回流，雲林縣台西鄉海口故事屋推「雲遊記」行程迎賓。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉海口故事屋今年5月起因確診人數增加，參訪行程幾乎停擺，最近確診人數趨緩加上暑假來臨，本月起陸續有參訪團體，故事屋負責人丁仁桐6日表示，已規畫「雲遊記」相關行程，包括出身台西的知名服裝設計師林國基娃娃玩具收藏展、台西海園導覽、海口彩繪村參訪等行程，迎接後疫情時期旅遊潮。

海口故事屋由日據時代海口庄長官舍改建而成，是推動台西地區藝文活動的重要據點之一，以往每月都會推出各種展演，今年5月起因疫情嚴峻，參訪行程幾乎全數取消，只剩零星散客，鄉內各種藝文活動也停擺，讓偏鄉的藝文推動陷入困境。

故事屋負責人丁仁桐表示，7月暑假開始，加上確診人數有趨緩情況，參訪人潮明顯增加，目前每天都有2團以上參訪團，行程排滿整個月，地方藝文人士也開始動起來，除了故事屋規畫「歡樂娃娃雲遊記」，也安排台西海園溼地生態、海口彩繪村、安西府信仰中心等參訪行程。

來自台北、台中的參訪團說，5、6月大家很少出門悶壞了，現在疫情朝與病毒共存發展，只要戴好口罩、酒精消毒，基本上是安全的，因此利用暑假出遊，海口故事屋規畫的大多是戶外行程，不會長時間在室內人擠人，相對讓人比較放心。

丁仁桐指出，疫情讓台西鄉最受歡迎的「國際青年志工營」彩繪村活動中斷了3年，以往來自各國的青年來台西彩繪，為偏鄉注入青春活力，故事屋希望藉由「雲遊記」一連串的參訪行程，先為彩繪村活動暖身，明年若取消各種入境限制，便可再度邀集各國青年來訪，帶動地方發展。