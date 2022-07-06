Netflix影集《紙房子：韓國篇》持續在全球熱播中，據6日最新出爐的「Netflix Top 10」統計，上周全球累積觀看時數達到4900萬小時，蟬聯全球Top10非英語影集排行榜冠軍寶座，打入77個國家與市場的Top10排行榜10天累積觀看小時接近破億大關，跨越了不同的文化、語言及歷史背景設定，表達出屬於韓國有著獨特分裂國家的現實與傷痛，不同於原版中狂野又大膽的床戲，韓版中兩組CP以不露點卻火辣的方式來呈現床戲，引起粉絲們的熱烈討論。

飾演南韓危機談判組「宣祐真」的金倫珍在接受訪問時，提到與「教授」劉智泰的床戲，忍不住替女粉絲「抱怨」起來，因為劉智泰身材實在太好，反而與劇中「教授」的人設不太合適，所以2人在拍床戲時劉有特別穿著上衣以半裸露的方式拍攝，好身材無法全展現在鏡頭前，就連金倫珍也覺得很遺憾。不過提到「最美人質」李主儐與「性感強盜」金志勳這對超人氣CP，金倫珍表示2人是陷入愛情裡充滿火熱的感情，顏值也都很完美，讓人非常心動，如果自己是30多歲的話，也都想要演出「尾善」這角色。不過話鋒一轉忍不住透露，一直有做運動維持身材的她，為了拍床戲事前還是有特別加強運動，因為已下定決心若與小16歲的李主儐在身材上被比較時不能差太多，所以在身材、腹肌、手臂肌肉，以及紮實的拿槍動作上都費了一番苦心訓練。

《紙房子：韓國篇》「宣祐真」金倫珍和「教授」劉智泰。（Netflix提供）

李主儐受訪時談到與金志勳的床戲，她表示是在看過劇本後被說服，因為覺得這是角色感情線延伸所必需要的橋段，第一次拍床戲的她除了勤練身材之外，也認為感情比肉體上的默契更重要，所以在表情演技上也費心思演出。而出道20年的金志勳在劇中背部全裸露出性感臀部，首度嚐到爆紅的滋味，原本身材就很不錯的金志勳透露這次特別著重在減少體脂肪，平時都維持在11至12％，在拍戲期間則刻意降到7％左右，這也是他第一次拍尺度這麼大的床戲，沒想到拍攝結束得比想像中快，且由於在拍戲現場很害羞，拍完當下根本不敢看回放畫面，他笑稱在上線後收到大量世界各國粉絲的私訊，不僅一度導致自己都無法看私訊，訊息內容更是包含各國語言的「Merry me」，讓金志勳因不知該如何回報而有點不知所措，但心中也充滿了滿滿的感謝。