桃機公司配合行政院「政府機關（構）加速推動公共化教保及托育服務政策」與「我國少子女化對策計畫」之推動，經歷一年多的規劃與籌備，設置「桃園機場職場互助教保服務中心」於6日舉行完工開幕儀式，由交通部長王國材、桃機場公司董事長林國顯共同主持，在儀式完成後，2人也到愛兒園內參觀。（陳麒全攝）

桃機公司配合行政院「政府機關（構）加速推動公共化教保及托育服務政策」與「我國少子女化對策計畫」之推動，經歷一年多的規劃與籌備，設置「桃園機場職場互助教保服務中心」於6日舉行完工開幕儀式，由交通部長王國材、桃機場公司董事長林國顯共同主持，在儀式完成後，2人也到愛兒園內參觀。（陳麒全攝）

「桃園機場職場互助教保服務中心」於6日舉行完工開幕儀式，預計今年8月開班營運，將招收2至6歲之幼兒40名，結合2018年所成立之托嬰中心，桃機公司提供員工0至6歲學齡前子女完整的托嬰與教保服務，以實際行動營造友善職場，落實ESG強化企業競爭力。（陳麒全攝）

桃機公司配合行政院「政府機關（構）加速推動公共化教保及托育服務政策」與「我國少子女化對策計畫」之推動，經歷一年多的規劃與籌備，設置「桃園機場職場互助教保服務中心」於6日舉行完工開幕儀式，由交通部長王國材與機場公司董事長林國顯共同主持，預計今年8月開班營運，將招收2至6歲之幼兒40名，再結合2018年所成立之托嬰中心，桃機公司提供員工0至6歲學齡前子女完整的托嬰與教保服務，以實際行動營造友善職場，落實ESG強化企業競爭力。

交通部長王國材表示，少子化成為國安危機，政府以0至6歲國家一起養為目標，推動公共托育普及化政策，讓年輕人敢婚、願生、樂養。交通部目前已確定有24處教保中心，共計44個班，為員工提供更多安心托育的選擇。

王國材指出，桃機於2018年已設立照顧0至2歲幼兒的托嬰中心，現在又新增照顧2至6歲幼兒的部分，可以說桃機公司是國內第一個響應政府「0至6歲國家一起養」政策的公司。讓在機場工作的同仁節省上下班接送小孩的時間，工作之餘還能兼顧小孩，期待國內企業都能響應公共托育。

桃機公司董事長林國顯表示，員工為企業實踐永續發展的關鍵要素，桃機公司為第一家同時設置「企業托嬰中心」與「職場互助教保服務中心」的國營企業，期望以更友善的職場工作環境，讓身居國門第一線的工作同仁能夠無後顧之憂地專心堅守崗位。他並引述西方諺語『培育一個小孩，需要舉全村之力』(It takes a village to raise a child)，桃園機場即是一個Airport village ，員工要兼顧工作與養育小孩十分不容易，桃機公司會作為大家的最佳後盾。

桃園機場職場互助教保服務中心耗資近1500萬元，位於第一航廈入境區域。學費比照非營利幼兒園收費規定，每月2000元，預計收托幼兒40名，以桃機公司、與桃機公司簽訂聯合提供教保服務契約機關員工之子女、 孫子女為優先申請對象，如有餘額將對外開放。相關服務由教育部公開評選出的專業教保經營團隊所提供，未來也將邀請家長參與中心之活動，如晨光時間的故事帶領、職場分享等，帶領幼兒進行機場探索，認識生活的環境。

桃機公司表示，除托嬰與教保中心外，也推行多項友善職場措施，包括提供生育、子女教育補助，開辦「母性健康保護計畫」（針對欲懷孕或妊娠前後之女性同仁，巡視及勘查其工作環境，視需求調整業務或差勤安排，透過系統性的預警檢視，降低育兒潛在風險）、提供全年7天家庭照顧假、設置辦公區域哺集乳室、劃設員工接送幼兒專用停車位等，期望透過打造幸福企業，建立員工歸屬感與凝聚力，進而吸引優秀人才加入機場團隊，提升工作效率與企業競爭力。